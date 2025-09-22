Минобразования позвало команды студентов вузов и ССУЗов на уборку мусора за призы

Опубликовано: 22.09.2025 12:40 , Обновлено: 22.09.2025

Министерство образования пригласило белорусскую молодёжь поучаствовать в республиканском экологическом проекте по благоустройству родных городов и районов. Суть экопроекта сводится к уборке мусора на согласованной с местной администрацией территории, причём среди участников проекта решили устроить конкурс, пообещав победителям специальный приз.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Минобразования, республиканское экологическое мероприятие “Мы заботимся” пройдёт по всей стране с 22 по 30 сентября . Принять в ней участие по желанию смогут студенты высших учебных заведений (вузов) и учащиеся колледжей.

Суть акции в уборке территорий (главным образом - побережья водоёмов) от мусора, причём мусор участникам акции предстоит собирать раздельно, сортируя отдельно пластик, стекло и металл, исключая органические отходы, такие как трава и опавшие листья, строительный и крупногабаритный мусор.

Участники акции будут соревноваться между собой - их результативность организаторы акции пообещали оценить по особой формуле. Победителем станет команда с наибольшим коэффициентом сбора отходов. Им пообещали специальный приз от партнёра экологического мероприятия, не уточнив, что за он. Занявшим призовые места командам также пообещали вручить сувенирную продукцию, а первым 500 участникам и руководителям групп, зарегистрированных в акции, пообещали выделить брендированные головные уборы.