Минобразования назвало количество бесплатных мест для россиян в белорусских вузах

Опубликовано: 27.03.2026 09:38 , Обновлено: 27.03.2026

Министерство образования Беларуси сообщило, что на 2026 год утвердило перечень специальностей в белорусских вузах, куда граждане России могут поступать на бюджетные места, то есть бесплатно.

При этом российские абитуриенты обязаны предоставить свои результаты российского ЕГЭ.

Цифры 2026 года:

30 вузов готовы принять студентов

Более 850 бюджетных мест

131 специальность

Больше всего мест выделили в таких вузах:

БГСХА (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия) – 93 места

БГУ (Белорусский государственный университет) – 82 места

ГрГУ им. Я. Купалы (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) – 73 места

Среди самых популярных специальностей, на которых ждут российских абитуриентов в Беларуси, по мнению чиновников Министерства образования, — инженерные, сельскохозяйственные и естественнонаучные направления.

Для того чтобы российских абитуриентов допустили к участию в конкурсе на бесплатные места, их результаты ЕГЭ по профильным предметам должны быть не менее 70% от максимального балла.

Для сравнения, правительство Российской Федерации ежегодно выделяет около 1300 бюджетных мест для граждан Республики Беларусь в российских вузах.

При этом от белорусов требуют сдавать российский ЕГЭ или проходить внутренние экзамены вузов.