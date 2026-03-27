Минобразования назвало количество бесплатных мест для россиян в белорусских вузах
Министерство образования Беларуси сообщило, что на 2026 год утвердило перечень специальностей в белорусских вузах, куда граждане России могут поступать на бюджетные места, то есть бесплатно.
При этом российские абитуриенты обязаны предоставить свои результаты российского ЕГЭ.
Цифры 2026 года:
-
30 вузов готовы принять студентов
-
Более 850 бюджетных мест
-
131 специальность
Больше всего мест выделили в таких вузах:
-
БГСХА (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия) – 93 места
-
БГУ (Белорусский государственный университет) – 82 места
-
ГрГУ им. Я. Купалы (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) – 73 места
Среди самых популярных специальностей, на которых ждут российских абитуриентов в Беларуси, по мнению чиновников Министерства образования, — инженерные, сельскохозяйственные и естественнонаучные направления.
Для того чтобы российских абитуриентов допустили к участию в конкурсе на бесплатные места, их результаты ЕГЭ по профильным предметам должны быть не менее 70% от максимального балла.
Для сравнения, правительство Российской Федерации ежегодно выделяет около 1300 бюджетных мест для граждан Республики Беларусь в российских вузах.
При этом от белорусов требуют сдавать российский ЕГЭ или проходить внутренние экзамены вузов.