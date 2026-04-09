Минобразования Беларуси распорядилось отправить школьников на 10-дневные учебно-полевые сборы

Опубликовано: 09.04.2026 08:20 , Обновлено: 09.04.2026

Министерство образования распорядилось отправить белорусских старшеклассников на 10-дневные учебно-полевые сборы в рамках практической отработки навыков по допризывной и медицинской подготовке. Юношам пообещали условия, "приближенные к воинской части", девушкам - практику на базе учреждений здравоохранения.

Как пояснили в Минобразования, с 2026 года все ученики Х классов должны будут пройти такую практику по допризывной и медицинской подготовке - в общей сложности 60 часов. Практику вынесли на конец учебного года. Так, в этом году учебно-полевые сборы стартуют с 25 мая .

Парней Минобразования решило на 10 дней отправить практиковаться в формате круглосуточного пребывания в условиях, “приближенных к условиям воинской части”. В таком формате в Беларуси зачастую проводят обучение в летних военно-патриотических лагерях для подростков.

Если же для какой-то школы организовать обучение в таком круглосуточном формате не представляется возможным, Минобразования разрешило проводить эти учебно-полевые сборы на базе самого учебного заведения. При этом в любом случае старшеклассникам обеспечат “взаимодействие” с воинскими частями (военными кафедрами, факультетами, военными учебными заведениями) - “для достижения максимального эффекта” и “с целью профориентации на получение военных специальностей и формирования морально­-психологической готовности к военной службе”, пояснили в Минобразования.

В ведомстве особо подчеркнули, что перевод десятиклассников в XI класс будет осуществляться только по итогам учебно-полевых сборов, то есть их сделали неотъемлемой частью учебного процесса. Отказаться от участия в таких сборах нельзя, но можно получить освобождение - по медицинским показаниям, например, при наличии травмы, которая исключает повышенную физическую нагрузку, или некоторых хронических заболеваниях.

[inf]С полным перечнем заболеваний, при которых могут освободить от практических занятий по допризывной подготовке, можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

Что касается девушек, для них, исходя из сообщения Минобразования, круглосуточных сборов не предусмотрено. Однако они также обязаны будут пройти всё те же 60 часов практики, но уже с уклоном в медицину. Занятия разрешается проводить как на базе учреждений здравоохранения, региональных подразделений Белорусского общества Красного Креста и региональных подразделений МЧС, так и на базе самих школ и гимназий, но с привлечением практикующих медицинских работников и с использованием симуляционных методов обучения.