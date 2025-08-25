Минобразования Беларуси озвучило тему первого урока в новом учебному году

Опубликовано: 25.08.2025 12:27 , Обновлено: 25.08.2025

Министерство образования сообщило, что 1 сентября во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси должен пройти единый первый урок. Его темой стала «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаём будущее».

Как рассказали в ведомстве, цель этого урока — «напомнить школьникам о важности исторической памяти, национальных традиций и духовного наследия». Через диалог поколений учащиеся смогут «почувствовать свою связь с прошлым и осознать ответственность за будущее своей Родины», предположили в министерстве.

В Минобразования также заявили, что основными задачами урока стали «воспитание уважения к истории, традициям и достижениям» белорусского народа, а также «формирование у учащихся чувства гордости» за свою страну и гражданской ответственности.

В ведомстве также посоветовали педагогам при разработке сценария «активно включать местный краеведческий материал», чтобы сделать мероприятие «живым, личным и по-настоящему значимым».

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