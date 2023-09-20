Минобороны выдало журналистам госСМИ военную форму и рассказало, почему ее надо "полностью исключить". Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 20.09.2023 10:48 , Обновлено: 21.09.2023

Министерство обороны Беларуси на прошлой неделе организовало для журналистов белорусских государственных СМИ тактико-специальное учение "Военкор-2023". В рамках учений журналисты обучались теоретическим основам и отрабатывали на практике особенности работы военкоров в зоне вооруженного конфликта.

В числе главных правил, которых инструкторы из Минобороны рекомендовали военкорам придерживаться при работе в зоне военных действий - полностью исключить из своего гардероба камуфляж, чтобы не попасть под пулю одной из сторон вооруженного конфликта, и никогда не брать в руки оружие.

В первом случае, как рассказали корреспонденты портала sb.by, принимавшие участие в учениях, в Минобороны это аргументировали тем, что “если противник увидит человека в форме, он сначала выстрелит, а уже потом будет разбираться, кто это был”. В случае с оружием, как пояснили инструкторы Минобороны, “там, за лентой, никто не будет разбираться, что ты взял его просто сфотографироваться”.

Однако, судя по репортажам с “Военкора-2023” в различных белорусских СМИ, в ходе учений оба этих базовых правила работы журналистов в зоне вооруженного конфликта были нарушены. На всех фотоотчетах, как самого оборонного ведомства, так и белорусских изданий и телеканалов, журналисты красуются в военной форме, на которой, впрочем, есть специальные нашивки с надписью “PRESS” (в переводе с английского - “пресса”).

“Решили добавить немного драйва”

Что касается правила “никогда не брать в руки оружия”, то и его участники учений нарушали и, судя по отчетам, не раз.

Так, на третий день учений военкорам предложили от теории перейти к практике - пройти огневую подготовку, обкатку бронетранспортером, отработать навыки военной топографии. Репортер гостелеканала СТВ рассказал, что журналистов учили “поражать бронетранспортеры с помощью РПГ и гранат”, а в рамках огневой подготовки - учили стрелять из семи видов оружия, включая автомат и пулемёт Калашникова, пистолет Макарова, снайперские винтовки.

[Telegram_widget url=“https://t.me/modmilby/31946”]

Подводя итоги учений, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах генерал-майор Леонид Касинский отметил, что поскольку “Военкор” проводят уже третий год подряд, организаторы в этот раз решили “добавить немного драйва” и предложить участникам “что-то новое, интересное”.

Он также выразил уверенность в том, что у “Военкора” - большое будущее. По его словам, уже сейчас в Минобороны поступают запросы от коллег из стран СНГ и ОДКБ с просьбой поделиться опытом проведения таких учений.

“Я думаю, данные мероприятия полезны в первую очередь потому, что каждый белорус должен, занимаясь своим делом, быть нацелен на главное – обеспечить безопасность нашей страны”, - резюмировал Касинский.