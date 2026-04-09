Минобороны отправило военных в поля в семи районах Витебщины

Опубликовано: 09.04.2026 13:17 , Обновлено: 09.04.2026

Министр обороны Беларуси распорядился сформировать новое сводное подразделение военнослужащих и отправить его в поля в семи районах Витебской области. Там военные будут помогать белорусским аграриям с посевной.

Как пояснили в Минобороны, военнослужащим Вооруженных Сил Беларуси предстоит помогать аграриям с посевом зерновых культур, подготовкой пахотных полей, перевозкой сельскохозяйственных грузов, а также в обслуживании сельхозтехники.

В настоящее время сводное подразделение направлено в следующие районы Витебщины:

Поставский,

Глубокский,

Верхнедвинский,

Лиозненский,

Ушачский,

Шарковщинский,

Сенненский.

По данным оборонного ведомства, всего за несколько дней при помощи военных из сводного подразделения были засеяны зерновыми поля на площади порядка 215 гектаров, а также вывезено порядка 300 тонн грузов.