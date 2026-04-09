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Минобороны отправило военных в поля в семи районах Витебщины

Минобороны отправило военных в поля в семи районах Витебщины
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Министр обороны Беларуси распорядился сформировать новое сводное подразделение военнослужащих и отправить его в поля в семи районах Витебской области. Там военные будут помогать белорусским аграриям с посевной.

Как пояснили в Минобороны, военнослужащим Вооруженных Сил Беларуси предстоит помогать аграриям с посевом зерновых культур, подготовкой пахотных полей, перевозкой сельскохозяйственных грузов, а также в обслуживании сельхозтехники.

В настоящее время сводное подразделение направлено в следующие районы Витебщины:

  • Поставский,

  • Глубокский,

  • Верхнедвинский,

  • Лиозненский,

  • Ушачский,

  • Шарковщинский,

  • Сенненский.

По данным оборонного ведомства, всего за несколько дней при помощи военных из сводного подразделения были засеяны зерновыми поля на площади порядка 215 гектаров, а также вывезено порядка 300 тонн грузов.

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