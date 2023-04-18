Минобороны Беларуси призвало кондитеров на сборы в передвижной хлебзавод. Что из этого вышло?

Опубликовано: 18.04.2023 11:10 , Обновлено: 18.04.2023

В Министерстве обороны Беларуси показали, чем занимаются кондитеры и повара, призванные на учения в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Их привлекли к работам на подвижном механизированном хлебозаводе, который развернули на одном из полигонов.

Как сообщили в Минобороны, в полевых условиях подвижный механизированный хлебозавод в течение суток может выдавать почти шесть тонн готового продукта.

Работают на механизированном хлебозаводе военнообязанные запаса. Как пояснили в оборонном ведомстве, все они - либо действующие кондитеры и повара, либо ранее работали пекарями или технологами в пищевой отрасли.

Так, старший прапорщик запаса Станислав Рукшта (на фото выше) по образованию - техник-технолог общественного питания. Во время прохождения срочной службы в армии он также был поваром, а затем пошёл служить по контракту в должности кинолога во внутренних войсках МВД.

“На этих сборах в мои обязанности входит замес теста для выпечки хлебобулочных изделий. Я не считаю, что это очень сложно. Мне нравится” , - рассказал Рукшта.

“Эти люди способны обеспечить свежим хлебом весь личный состав, участвующий в проверке боевой готовности. Благодаря их профессионализму военнослужащие в каждый прием пищи обеспечены свежим хлебом”, - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что при необходимости полевой хлебозавод, который способен работать в механизированном режиме, можно перевести на ускоренный темп.