Минобороны Беларуси предупредило о манёврах ВВС и ПВО

Опубликовано: 06.08.2025 09:21 , Обновлено: 06.08.2025

В Беларуси началось оперативно-тактическое учение с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Оно пройдёт с 6 по 30 августа, при этом завершающий этап с боевой стрельбой состоится на полигоне в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Учение пройдёт в два этапа. На первом этапе в Беларуси соединения и воинские части «отработают вопросы противовоздушного прикрытия войск и объектов». На втором этапе, после передислокации на российский полигон Ашулук, должна пройти «активная фаза с боевой стрельбой».

В ходе манёвров запланировано отработать «новые приёмы и способы применения подразделений», соответствующие современным условиям ведения боевых действий. Внимание, по данным пресс-службы, сосредоточено на высокоточных средствах поражения и ударных БПЛА.

Военные также решили отработать применение новых и модернизированных образцов вооружения «в условиях активных помех».

Как заявили в Минобороны, проводимые мероприятия «позволят повысить уровень подготовки командиров и штабов», а также оценить готовность войск «к выполнению задач по предназначению».