Минлесхоз пообещал рассылать белорусам СМСки. О чем?
Министерство лесного хозяйства Беларуси планирует отправлять белорусам СМС-сообщения. Скорее всего, делать это начнут летом 2023 года.
Дело в том, что Минлесхоз решил «перенять опыт МЧС» и предупреждать белорусов через СМСки о запретах на посещение лесов.
По словам заместителя министра Александра Драгуна, ведомство уже связалось с мобильными операторами, и все «ответили положительно».
«Сегодня мобильный телефон есть если не у каждого, то у подавляющего большинства граждан, поэтому мы будем присылать гражданам важную информацию», — подчеркнул он, передает госагентство БелТА.
Напомним, что Минлесхоз также отмечает, в леса каких районов Беларуси и когда нельзя ходить, на интерактивной карте.
Напомним, МЧС в июне 2022 года начало рассылать белорусам СМСки с призывом быть бдительными.