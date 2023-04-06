Минлесхоз пообещал рассылать белорусам СМСки. О чем?

Опубликовано: 06.04.2023 15:15 , Обновлено: 06.04.2023

Министерство лесного хозяйства Беларуси планирует отправлять белорусам СМС-сообщения. Скорее всего, делать это начнут летом 2023 года.

Дело в том, что Минлесхоз решил «перенять опыт МЧС» и предупреждать белорусов через СМСки о запретах на посещение лесов.

По словам заместителя министра Александра Драгуна, ведомство уже связалось с мобильными операторами, и все «ответили положительно».

«Сегодня мобильный телефон есть если не у каждого, то у подавляющего большинства граждан, поэтому мы будем присылать гражданам важную информацию», — подчеркнул он, передает госагентство БелТА.

Напомним, что Минлесхоз также отмечает, в леса каких районов Беларуси и когда нельзя ходить, на интерактивной карте.

Напомним, МЧС в июне 2022 года начало рассылать белорусам СМСки с призывом быть бдительными.

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