Минлесхоз пообещал белорусам подарки. Что нужно сделать взамен до 20 апреля?

Опубликовано: 24.03.2024 11:08 , Обновлено: 24.03.2024

В Минлесхозе Беларуси объявили об акции, которая стартовала с 23 марта и продлится до 20 апреля. По ее итогам белорусам пообещали подарки, но для их получения нужно выполнить несколько условий.

Во время акция “Аднавім лясы разам!’ В Минлесхозе пообещали устроить закладку памятных аллей и благоустройство мест отдыха. А тем белорусам, кто решит стать волонтером, предложили сделать “креативные фото и (или видео), разместить их в социальных сетях под хештегом #АднавімЛясыРазам2024 у себя на страничке”.

В ведомстве пообещали, что самые креативные работы будут отмечены, а их авторы получат памятные сувениры. Итоги же конкурса решили подвести до 1 мая.

[inf]Важно: доступ к аккаунтам должен быть открытым (!), иначе оценить работы будет невозможно. [/inf]

Что это будут за призы, в Минлесхозе не уточнили. Однако известно, что в некоторых регионах Беларуси призы получат и просто активные волонтеры. Например, в Гродненской области в качестве награды выдадут “сертификаты на приобретение саженцев основных лесообразующих пород”.

“Получить саженцы самые активные участники акции смогут уже прямо на участке, где проводилось лесовосстановление или обратившись в любой лесхоз Гродненской области”, - рассказали в ведомстве.