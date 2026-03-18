Минлесхоз опроверг слухи о запрете добычи березового сока. Подробности

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Опубликовано: 18.03.2026 18:27 , Обновлено: 18.03.2026

Министерство лесного хозяйства Беларуси сообщило, что никаких запретов на заготовку березового сока для белорусов не вводилось. Действуют прежние правила.

“Как и прежде, у граждан есть право самостоятельно заняться самозаготовкой сока — это прописано в Лесном кодексе Республики Беларусь. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество, где вам подскажут участки, пригодные для заготовки, особенности сбора сока и т.д.”, — пояснили в министерстве.

В Минлесхозе (Министерстве лесного хозяйства) посоветовали жителям страны не слушать фейковые сообщения со ссылкой на “абстрактных специалистов”.

Также в Беларуси уже значительная часть региональных лесхозов приступила к массовой заготовке березового сока. Его белорусы могут купить по “символической”, как ее назвали в Минлесхозе, цене.

Известно, что с 18 марта подсочку берез начали в Минской области, а первым лесхозом в регионе стал Старобинский.

“Но это значит, что сезон заготовки сока в скором времени откроют и другие лесхозы. Отметим, что также не повсеместно сезон заготовки березового сока проходит и в других областях страны. К заготовке приступили, в основном, южные регионы”, — уточнили в Минлесхозе.

Там же озвучили и цены на сок для Минской области. Сколько будет стоить сок (за 1 литр с НДС):