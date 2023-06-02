Минлесхоз начал рассылать белорусам СМСки со ссылками. Куда ведут?

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Опубликовано: 02.06.2023 15:27 , Обновлено: 02.06.2023

В Министерстве лесного хозяйства 2 июня сообщили, что начали рассылать белорусам СМС-сообщения. В нем — предупреждение и ссылка.

«Введены запреты на посещение лесов», — сказано в сообщении.

В нем также есть ссылка, которая ведет на карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси.

В ведомстве рассказали, что белорусы «будут получать уведомления при установлении высоких классов пожарной опасности».

Как считают в министерстве, такой способ «позволит не только снизить число лесных пожаров, но и обезопасить граждан, не допустить нарушения лесного и природоохранного законодательства».

Отметим, что на 2 июня запрет или ограничение на посещение лесов действует во всех районах Беларуси.

Кстати, СМСки каждую неделю старается рассылать и МЧС. Например, летом ведомство обычно предупреждает от «высоких рисках гибели на водоемах» и призывает беречь себя.

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