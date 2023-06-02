Минлесхоз начал рассылать белорусам СМСки со ссылками. Куда ведут?
В Министерстве лесного хозяйства 2 июня сообщили, что начали рассылать белорусам СМС-сообщения. В нем — предупреждение и ссылка.
«Введены запреты на посещение лесов», — сказано в сообщении.
В нем также есть ссылка, которая ведет на карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси.
В ведомстве рассказали, что белорусы «будут получать уведомления при установлении высоких классов пожарной опасности».
Как считают в министерстве, такой способ «позволит не только снизить число лесных пожаров, но и обезопасить граждан, не допустить нарушения лесного и природоохранного законодательства».
Отметим, что на 2 июня запрет или ограничение на посещение лесов действует во всех районах Беларуси.
Кстати, СМСки каждую неделю старается рассылать и МЧС. Например, летом ведомство обычно предупреждает от «высоких рисках гибели на водоемах» и призывает беречь себя.