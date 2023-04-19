Минлесхоз Беларуси запретил посещение леса, а потом разрешил. Что это было?
На сайте министерства лесного хозяйства Беларуси (Минлесхоз) 18 апреля появилась информация о запрете на посещение леса в Октябрьском районе Гомельской области. Но уже 19 апреля ситуация поменялась.
Вечером 18 апреля на официальной карте на сайте Минлесхоза Октябрьский район стал жёлтым. Это означало ограничения на посещение лесов.
О запрете сообщили в ряде местных и республиканских СМИ.
Однако уже 19 апреля в пресс-службе министерства лесного хозяйства сообщили, что никаких запретов посещения лесов нет по всей стране.
“Появившаяся утром на отдельных ресурсах информация стала результатом технического сбоя. Настоящие погодные условия и классы пожарной опасности позволяют беспрепятственно посещать лесной фонд”, - сообщили в министерстве.
При этом чиновники не уточнили, где был сбой - на “отдельных ресурсах”, или всё-таки на сайте Минлесхоза.