Минлесхоз Беларуси запретил посещение леса, а потом разрешил. Что это было?

Опубликовано: 19.04.2023 09:21 , Обновлено: 19.04.2023

На сайте министерства лесного хозяйства Беларуси (Минлесхоз) 18 апреля появилась информация о запрете на посещение леса в Октябрьском районе Гомельской области. Но уже 19 апреля ситуация поменялась.

Вечером 18 апреля на официальной карте на сайте Минлесхоза Октябрьский район стал жёлтым. Это означало ограничения на посещение лесов.

О запрете сообщили в ряде местных и республиканских СМИ.

Однако уже 19 апреля в пресс-службе министерства лесного хозяйства сообщили, что никаких запретов посещения лесов нет по всей стране.

“Появившаяся утром на отдельных ресурсах информация стала результатом технического сбоя. Настоящие погодные условия и классы пожарной опасности позволяют беспрепятственно посещать лесной фонд”, - сообщили в министерстве.

При этом чиновники не уточнили, где был сбой - на “отдельных ресурсах”, или всё-таки на сайте Минлесхоза.