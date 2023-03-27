Минкульт объявил культурной столицей Беларуси "край белых ночей"

Опубликовано: 27.03.2023 13:29 , Обновлено: 27.03.2023

В министерстве культуры Беларуси сообщили, что смогли выбрать Белыничи культурной столицей страны на 2024 год. По сообщениям чиновников, выбирали из таких претендентов: Каменец, Глубокое, Мозырь, Свислочь и сами Белыничи.

Решение было принято 27 марта на заседании коллегии министерства культуры по итогам рассмотрения презентационных материалов на придание статуса «Культурная столица года» в 2024 году.

Судя по одному из фото с мероприятия, Белыничи на мероприятии назвали “краем белых ночей и творческих людей”.

По одной из легенд, город получил название из-за чудодейственной иконы, которая по ночам светилась так, что было светло, как днём. Якобы после этого поселение и стали называть Белы Ночи, или Белыничи. Сейчас вы никаких белых ночей в городе, конечно, не застанете, кроме того, что в районном центре есть гостиница с таким названием.

Чем руководствовались в Минкульте при выборе Белынич культурной столицей, в пресс-службе не пояснили. Но напомнили, что республиканская акция «Культурная столица года» проводится на основании положения о проведении республиканской акции «Культурная столица года», утвержденного постановлением министерства культуры Республики Беларусь.

А целями акции назвали “презентацию культурного потенциала городов и регионов Республики Беларусь”.

Ранее статус «Культурная столица года» был присвоен городам: Полоцк (2010 г.), Гомель (2011 г.), Несвиж (2012 г.), Могилев (2013 г.), Гродно (2014 г.), Брест (2015 г.), Молодечно (2016 г.), Бобруйск (2017 г.), Новополоцк (2018 г.), Пинск (2019 г.), Лида (2020 г.), Борисов (2021 г.), Орша (2022 г.), Слуцк (2023 г.).