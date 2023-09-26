Минюст пообещал некоторым белорусам бесплатные юридические консультации по всей стране. Когда и куда обращаться?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.09.2023 08:16 , Обновлено: 26.09.2023

Министерство юстиции анонсировало очередную акцию, в рамках которой белорусы могут бесплатно получить правовые консультации. Акция приурочена к международному Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, однако, сами консультации будут проводить на протяжении всей этой недели, в разных регионах страны - в разные дни. Узнали, кто может рассчитывать на бесплатные консультации нотариусов и адвокатов, и когда именно и куда обращаться.

Как следует из информации, размещенной на сайтах областных исполкомов, на бесплатную правовую помощь в рамках нынешней акции могут рассчитывать белорусы пенсионного возраста и инвалиды. С ними в выделенные дни будут бесплатно работать нотариусы, адвокаты, работники органов загса и представители управления принудительного исполнения главного управления юстиции.

Подробную информацию о формате и времени проведения консультаций можно получить в Главных управлениях юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, в нотариальных конторах, нотариальных бюро и юридических консультациях или на сайте Минюста по ссылке.

Так, в Минске акцию проведут в формате “прямых телефонных линий”. Получить консультацию по выделенным телефонам можно будет 29 сентября 2023 года с 09:00 до 13:00.

Такой же формат консультаций выбрали власти Минской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Витебской областей (точное время консультаций можно узнать по ссылке выше). В вот в Бресте помимо телефонных консультаций пообщаться с юристами и нотариусами можно будет и лично по адресу: ул. Мицкевича, д. 3, с 14:30 до 16:00 часов (предварительно нужно записаться по телефону 21-25-29).