Миниприроды Беларуси запустило чат-бот для жалоб на свалки, вырубки и загрязнение водоёмов

Опубликовано: 16.12.2025 20:13 , Обновлено: 16.12.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси (Минприроды) объявило о запуске специального чат-бота для приёма сообщений о нарушениях природоохранного законодательства.

«Теперь вы можете оперативно и удобно сообщить о любом нарушении природоохранного законодательства в сообщении для администратора в официальном телеграм-канале Минприроды Беларуси», — обратилось ведомство к гражданам.

Перечень принимаемых нарушений не такой уж и большой, но самое важное в нем есть:

несанкционированное размещение свалок;

факты незаконной вырубки деревьев;

сброс загрязняющих веществ в водоёмы;

загрязнение воздуха промышленными выбросами;

другие экологические правонарушения.

При этом в министерстве предупредили, что сообщение в чат-боте не заменяет официальное обращение, предусмотренное законодательством. Обратную связь ведомство оставляет на своё усмотрение и предоставляет «в случае необходимости».

Подробной инструкции по оформлению жалоб не опубликовано, однако механизм работы прост: необходимо зайти в [link href=“https://t.me/minpriroda_belarus” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Telegram-канал [/link] Минприроды и нажать кнопку «Написать сообщение».