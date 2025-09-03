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Мининформ отключил в Беларуси Первый музыкальный канал

Мининформ отключил в Беларуси Первый музыкальный канал
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💼 Официально

В Беларуси официально прекратили трансляцию Первого музыкального канала. 2 сентября 2025 года Министерство информации Беларуси аннулировано свидетельство о государственной регистрации телепрограммы.

В пресс-службе профильного ведомства пояснили, что приказ за номером № 322 был подписан “на основании обращения ООО “Музыкальный канал"". Телепрограмму исключили из Государственного реестра средств массовой информации и, следовательно, теперь её трансляция на территории Беларуси официально запрещена.

Распространители продукции телевизионных и радиовещательных СМИ теперь обязаны исключить эту программу из своего перечня.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года учредителю телепрограммы “Первый музыкальный канал” Мининформ вынес письменное предупреждениеза “невыполнение учредителем телепрограммы требований, установленных законодательством о СМИ”. Какие именно “требования” не были выполнены учредителем, в ведомстве тогда не уточнили.

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