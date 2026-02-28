Мининформ предупредил об обходе квартир белорусов и списке вопросов к ним

Опубликовано: 28.02.2026 10:59 , Обновлено: 28.02.2026

В Министерстве информации сообщили, что с 1 марта по 30 апреля по квартирам белорусов будут ходить люди и задавать вопросы. В ведомстве уверяют, что это будет делаться для развития телевидения.

Компания «МедиаИзмеритель» отправит опросные группы, чтобы определить, «как именно жители страны смотрят телевидение».

Мининформ предупредил, что интервьюеры будут лично задавать вопросы жителям квартир, в которые придут. При этом в министерстве заверили, что ответы будут «строго конфиденциальны».

Чтобы, по всей видимости, белорусы могли отличить опрашивающие группы от, например, мошенников, их оденут в фирменные жилеты, выдадут удостоверения и обяжут носить с собой паспорта.

Судя по призыву Мининформа, участие в опросе будет добровольным, так как ведомство призвало не отказываться от участия.

«Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, примите участие в опросе. Именно ваше мнение влияет на телевидение завтрашнего дня», – сообщил Мининформ.

Как будут выглядеть жилеты опрашивающих, и почему нельзя было пойти по пути МАРТ (Министерства антимонопольного регулирования и торговли) и запустить онлайн-анкетирование, в ведомстве не уточнили.