Мининформ Беларуси объявил экстремистским Telegram-канал с почти миллионом подписчиков

Опубликовано: 09.09.2025 11:24 , Обновлено: 09.09.2025

Министерство информации обновило республиканский список экстремистских материалов. Перечень дополнен в соответствии со свежими судебными решениями.

Среди прочего, экстремистской признана информационная продукция телеграм-канала «Двач». Такое решение, согласно опубликованной информации, принял суд Борисовского района 2 сентября.

На момент получения такого статуса у канала было почти 920 тысяч подписчиков.

Этот Telegram-канал — одна из основных площадок русскоязычного сообщества «Двач», известного своими юмористическим контентом, нередко специфическим и провокационным, который предлагают сами пользователи.

В Мининформе предупредили об ответственности за распространение материалов из этого списка, а также за подписку на эти ресурсы.

Для физических лиц нарушение по ч.2 ст. 19.11 КоАП влечёт штраф от 10 до 30 базовых величин (420-1260 рублей), общественные работы или арест .