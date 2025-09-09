Мининформ Беларуси объявил экстремистским Telegram-канал с почти миллионом подписчиков
Министерство информации обновило республиканский список экстремистских материалов. Перечень дополнен в соответствии со свежими судебными решениями.
Среди прочего, экстремистской признана информационная продукция телеграм-канала «Двач». Такое решение, согласно опубликованной информации, принял суд Борисовского района 2 сентября.
На момент получения такого статуса у канала было почти 920 тысяч подписчиков.
Этот Telegram-канал — одна из основных площадок русскоязычного сообщества «Двач», известного своими юмористическим контентом, нередко специфическим и провокационным, который предлагают сами пользователи.
В Мининформе предупредили об ответственности за распространение материалов из этого списка, а также за подписку на эти ресурсы.
Для физических лиц нарушение по ч.2 ст. 19.11 КоАП влечёт штраф от 10 до 30 базовых величин (420-1260 рублей), общественные работы или арест .