Минчанин забыл карточку в банкомате и с нее исчезли деньги. Это как?

Опубликовано: 02.05.2023 10:44 , Обновлено: 02.05.2023

В Минске молодой человек забыл карточку в банкомате, а через некоторое время обнаружил, что с лишился больше двухсот рублей. О пропаже денег с банковской карты мужчина заявил в милицию.

Сотрудники милиции по противодействию киберпреступности установили, что забытую карточку 22-летнего минчанина обнаружила 62-летняя женщина. Она не стала обращаться в банк, чтобы вернуть карту владельцу, а забрала её и потратила чужие деньги, расплачиваясь картой за покупки.

Именно по камерам в магазинах и вычислили пожилую минчанку. Против неё уже возбудили уголовное дело - “за хищение имущества путем модификации компьютерной информации”.

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Как пояснила представитель Заводского РУВД Минска Екатерина Маляк,чтобы избежать уголовного преследования, в случае находки чужой банковской карты следует отнести её в банк. Сотрудница милиции не рекомендовала также оставлять карточку “на видном месте ждать хозяина”, ведь ей может воспользоваться недобросовестный человек.