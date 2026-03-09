Минчан призвали начать "санитарную очистку" столицы

Опубликовано: 09.03.2026 18:12 , Обновлено: 09.03.2026

В Минском ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) сообщили, что с 10 марта в столице Беларуси начинается "санитарная очистка" территорий. Как это водится, коммунальные службы призвали горожан участвовать в мероприятии.

“Жители столицы могут принять участие в уборке дворовых территорий, обустройстве цветочных клумб, посадке деревьев и кустарников. Весь необходимый инвентарь выдадим на месте”, - пообещали в ЖКХ.

Насколько следует из сообщения, речь идет об уборке еще до республиканского субботника. Тем не менее в ЖКХ напомнили, что в прошлом году в весенних субботниках приняли участие более 120 тыс. жителей столицы. Они привели, по данным ЖКХ, в порядок более 3 тыс. га дворовых территорий, вывезли 2,8 тыс. куб. м мусора, высадили более 4,5 тыс. деревьев и 22,8 тыс. кустарников.

Напомним, что всю зиму коммунальщики призывали минчан помогать им в очистке от снега. Сколько жителей столицы откликнулись на просьбу, в ЖКХ Минска не рассказали.