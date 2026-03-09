Минчан предупредили об аэросъемке с вертолета с высоты 500-600 метров
«Минские тепловые сети» предупредили, что в ближайшие дни над столицей Беларуси будет летать вертолет и производить аэрофотосъемку. Однако махать руками и улыбаться не обязательно. Цель полетов: "выявление тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс".
Аэросъемка будет осуществляться с использованием специального тепловизионного оборудования с вертолета, который поднимется на высоту 500-600 метров. Полеты будут проходить в вечернее и ночное время. Такое время суток выбрано не случайно, днём транспорт и предприятия мешают выявлять повреждения.
В организации напомнили, что такие мероприятия проводят каждый год весной, перед завершением отопительного сезона.
“Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов и других неисправностей тепловой сети”, - убеждены в “Минских тепловых сетях”.