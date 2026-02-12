Милиция "запретила" белорусам продажу товаров в соцсетях. Что это значит

Опубликовано: 12.02.2026 14:48 , Обновлено: 12.02.2026

Столичная милиция "запретила" белорусам торговать в популярных соцсетях и мессенджерах. Такая новость на днях появилась в Telegram-канале УВД Миноблисполкома, чтобы лишний раз напомнить белорусам об интернет-аферистах, которые традиционно активизируются перед каждым праздником. Многие СМИ восприняли "запрет" милиции как некую новацию в белорусском законодательстве. Разбираемся, как же на самом деле обстоят дела.

Торговля в соцсетях запрещена?

В пресс-службе УВД Миноблисполкома в преддверии 14 февраля решили напомнить белорусам об опасности покупок через соцсети. Оформить заказ через привычную площадку - Instagram, TikTok или Telegram - кому-то кажется удобным форматом. К тому же, продавцы перед праздниками сулят покупателям выгодные скидки и сладкие акции.

Но опыт правоохранителей показывает - слишком часто такие предложения остаются лишь липовой витриной, а потенциальный покупатель, решивший сэкономить, в лучшем случае лишится своих денег и останется без товара. В худшем - сольёт мошенникам персональные данные, открыв доступ к банковскому счёту или лишится доступа к своему устройству со всеми важными данными на нём.

Поэтому в милиции напомнили белорусам, что “соцсети - это не магазин”, а для пущей острастки добавили строгую юридическую фразу, переполошившую едва ли не весь байнет: “Законодательством Республики Беларусь торговля в Instagram, TikTok или Telegram запрещена ”.

А что на самом деле?

Многие белорусские Telegram-каналы и издания зацепились за эту фразу и сделали из неё вывод, что в Беларуси теперь запретили использовать соцсети в качестве площадки для интернет-торговли.

А ведь это послабление белорусский бизнес получил совсем недавно - в 2024 году, когда вступили в силу новые поправки в Закон от 08.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания».

Тогда субъектам торговли (как юрлицам, так и индивидуальным предпринимателям (ИП)) разрешили торговать не только через свои специальные интернет-магазины и известные интернет-площадки, но и “с использованием иных информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет”. Под это определение вполне подпадают и соцсети.

Но уже тогда в законе прописали важные ограничения, на которых, судя по всему, не все заострили внимание. Дело в том, что в законе речь идёт о “информационных сетях, системах и ресурсах” национального сегмента сети Интернет , размещенных на территории Беларуси и зарегистрированных в установленном порядке.

Под национальным сегментом Сети подразумеваются сайты в национальной доменной зоне - «.by» и «.бел». Ни такие популярные соцсети, как Instagram, Facebook, ВКонтакте или TikTok, ни мессенджер Telegram к таковым однозначно не относятся. А поскольку они не отвечают этому требованию, значит, прямая торговля на этих площадках белорусским юрлицам и ИП была запрещена и раньше.

Так что никакого “нового запрета” в сообщении столичной милиции нет. Все соцети компании и ИП вправе использовать исключительно для продвижения своей продукции, но не продавать свой товар через личные сообщения. Как и прежде (и об этом справедливо напомнили в милиции), чтобы отличить реального продавца от фейкового, в соцсетях следует обращать внимание на следующее:

легальный интернет-магазин обязан иметь сайт в доменной зоне «.by» и «.бел»,

юрлицо или ИП должно быть зарегистрировано в Торговом реестре, доступ к которому есть на сайте МАРТ,

в описании профиля на страничке продавца в соцсети обязательно должен быть указан УНП, юридический адрес и данные о регистрации.