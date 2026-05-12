Милиция призвала белорусов не покупать сверхдешёвые кнопочные телефоны – «Может произойти взрыв»

Опубликовано: 12.05.2026 07:28 , Обновлено: 12.05.2026

Милиция призвала белорусов не покупать подозрительно дешёвые новые кнопочные телефоны с рук и на популярных интернет-площадках по перепродаже б/у товаров. По словам правоохранителей, такие телефоны, во-первых, могут использовать мошенники, а во-вторых, и более серьёзно настроенные злоумышленники, которые закладывают в такую технику самодельную взрывчатку.

О потенциальной скрытой угрозе белорусов предупредили авторы Telegram-канала Брестской милиции, которые сделали репост от своих коллег из сферы иноформационной безопасности.

Те, в свою очередь, рассказали белорусам о преступной схеме, набирающей популярность в период призывной кампании. Напомним, весенний призыв в Беларуси заканчивается в мае, поэтому в это время повышается спрос на простые, кнопочные мобильные телефоны - их в некоторых случаях разрешают новобранцам для связи с родными. И этим спросом не преминули воспользоваться мошенники.

По словам специалистов из сферы кибербезопасности, особо предприимчивые злоумышленники повадились внедрять в дешёвые кнопочные телефоны троянские приложения прямо на уровне прошивки. В результате после покупки телефона аппарат скрытно от пользователя сам регистрирует Telegram-аккаунты и отправляет данные пользователя мошенникам. Таких случаев уже немало в соседней России.

Однако ещё большую опасность, по мнению специалистов, может представлять другой потенциально возможный сценарий.

“В некоторых таких аппаратах вполне может оказаться самодельная взрывчатка. Никто не знает, что с этим телефоном делали до продажи. После нескольких дней использования или при попытке вскрыть/зарядить телефон может произойти взрыв или сработать химическая ловушка”, - предупредили авторы Telegram-канала правоохранителей.

Чтобы избежать подобного развития событий, специалисты рекомендуют не рисковать и покупать условный “телефон для армии” не за 35-70 рублей, как предлагают на популярных интернет-площадках, а в официальных магазинах. Там цена такой техники нулевых там не на много дороже - до 150 рублей, а риски в разы меньше.