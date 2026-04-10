Милиция предложила белорусам проверять соцсети через новый чат-бот

Опубликовано: 10.04.2026 10:49 , Обновлено: 10.04.2026

Главное управление внутренних дел (ГУВД) Минского городского исполнительного комитета разработало новый специализированный чат-бот, которым предложило пользоваться для проверки некоторых аккаунтов в социальных сетях. Узнали, чем поможет новый ИИ-инструмент.

Через новый чат-бот столичной милиции (@ScamBY_bot) белорусы смогут вычислять потенциальных мошенников, пояснили в ведомстве.

Теперь перед тем, как купить что-то онлайн-магазин или у продавца напрямую через личку в какой-то социальной сети, можно “пробить” того, кому вы планируете перевести свои деньги, через чат-бот.

Работа с ИИ-помощником очень проста: достаточно отправить ему ссылку на группу в Telegram, имя аккаунта в Instagram или TikTok, или домен интернет-сайта. Система автоматически прогонит имя через базу милиции и предупредит, если аккаунт, которому вы готовитесь отдать свои кровные, попадал на карандаш правоохранителей по подозрению в мошенничестве.

В милиции объяснили, что база аккаунтов кибермошенников и опасных фишинговых сайтов (поддельных интернет-ресурсов для кражи конфиденциальных данных, таких как логины, пароли и номера банковских карт) постоянно обновляется и дополняется. При этом помочь пополнить базу могут и сами интернет-пользователи - к этому прямо призвали в милиции.

“Если искомый ресурс не обнаружен в базе, но вы уверены, что он мошеннический, отправьте его в чат-бот - будет проведена проверка”, - предложил белорусам начальник УПК ГУВД Минска Дмитрий Стасюлевич.

В милиции рассчитывают на то, что новый чат-бот позволит повысить безопасность белорусов в интернет-пространстве и усложнит жизнь мошенникам.