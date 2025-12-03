Милиция объявила спецмероприятие в одном из облцентров. К кому из белорусов придут в квартиры?

Опубликовано: 03.12.2025 15:13 , Обновлено: 03.12.2025

В пресс-службе Витебской милиции сообщили, что с 5 по 7 декабря в Октябрьском районе областного центра проведут специальное мероприятие «Правопорядок». Его особенностью станет проверка некоторых квартир, и не только.

Начальник милиции общественной безопасности Октябрьского РОВД Сергей Евстафьев рассказал, что спецмероприятие будет направлено на выявление всех преступлений. Также в милиции не забыли про профилактику.

Как уточнили в милиции Витебска, в ходе операпции планируют усилить контроль за теми белорусами, кто состоянии на учёте.

“Также будет особое внимание направленна на несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа”, - пообещали в ведомстве.

Милиционеры планируют проверить: