Милиция объявила спецмероприятие в одном из облцентров. К кому из белорусов придут в квартиры?
В пресс-службе Витебской милиции сообщили, что с 5 по 7 декабря в Октябрьском районе областного центра проведут специальное мероприятие «Правопорядок». Его особенностью станет проверка некоторых квартир, и не только.
Начальник милиции общественной безопасности Октябрьского РОВД Сергей Евстафьев рассказал, что спецмероприятие будет направлено на выявление всех преступлений. Также в милиции не забыли про профилактику.
Как уточнили в милиции Витебска, в ходе операпции планируют усилить контроль за теми белорусами, кто состоянии на учёте.
“Также будет особое внимание направленна на несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа”, - пообещали в ведомстве.
Милиционеры планируют проверить:
- квартиры с репутацией «притона»,
- подвалы,
- чердаки,
- квартиры, сдаваемые в поднайм,
- точки концентрации молодежи,
- магазины, продающие алкогольной продукции и пива.