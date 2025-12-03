Telegraf.news
ru

Милиция объявила спецмероприятие в одном из облцентров. К кому из белорусов придут в квартиры?

Милиция объявила спецмероприятие в одном из облцентров. К кому из белорусов придут в квартиры?
Подпишитесь на Телеграф:

В пресс-службе Витебской милиции сообщили, что с 5 по 7 декабря в Октябрьском районе областного центра проведут специальное мероприятие «Правопорядок». Его особенностью станет проверка некоторых квартир, и не только.

Начальник милиции общественной безопасности Октябрьского РОВД Сергей Евстафьев рассказал, что спецмероприятие будет направлено на выявление всех преступлений. Также в милиции не забыли про профилактику.

Как уточнили в милиции Витебска, в ходе операпции планируют усилить контроль за теми белорусами, кто состоянии на учёте.

“Также будет особое внимание направленна на несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа”, - пообещали в ведомстве.

Милиционеры планируют проверить:

  • квартиры с репутацией «притона»,
  • подвалы,
  • чердаки,
  • квартиры, сдаваемые в поднайм,
  • точки концентрации молодежи,
  • магазины, продающие алкогольной продукции и пива.
Темы: