Милиция назвала белорусам нежелательные действия в троллейбусах и автобусах. За что штраф до 126 рублей?

Опубликовано: 23.10.2025 11:19 , Обновлено: 23.10.2025

В УВД Брестской области заявили, что обыденные поездки в автобусе или троллейбусе могут привести к травмам, происшествиям и ДТП. В милиции составили список действий, которые настоятельно не рекомендовали делать в общественном транспорте. А ещё напомнили о штрафах.

По словам представителей милиции, всё начинается ещё до посадки. Самая частая ошибка — стоять слишком близко к краю тротуара. Один неловкий шаг — и можно оказаться под колёсами проезжающей машины.

Специалисты рекомендовали дождаться, пока транспорт полностью остановится, не создавать толпу и сначала пропустить выходящих пассажиров.

Уже в салоне общественного транспорта милиция просит пассажиров обязательно держаться за поручни. Самое важное правило: если вы стоите, всегда держитесь за них. Резкое торможение случается внезапно, и последствия могут быть серьёзными.

В милиции также попросили пассажиров не отвлекать водителей — не только разговорами, но и перемещениями по салону. Детей нужно держать в поле зрения и не разрешать им бегать по салону.

Что касается высадки, то милиция потребовала от белорусов «сразу же отойти» от автобуса или троллейбуса и не создавать задержек.

В ведомстве заявили, что использование телефона и наушников при посадке и высадке многократно увеличивает риск травм и других происшествий.

В УВД Брестской области напомнили, что нарушение правил дорожного движения пассажиром — это не только риск для здоровья, но и для кошелька. Штраф составляет от 1 до 3 базовых величин (до 126 рублей). А если вы нарушаете в состоянии алкогольного опьянения, штраф вырастет до 5 базовых величин (210 рублей).