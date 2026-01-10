Милиция дала 5 правил, как белорусы должны принимать гостей

Опубликовано: 10.01.2026 18:32 , Обновлено: 10.01.2026

В Минской милиции уже после больших новогодних праздников решили дать жителям Беларуси 5 правил, по которым те должны принимать у себя дома гостей. Следовать им или нет - решайте сами. В любом случае, они кому-то пригодятся на протяжении всего года.

В ведомстве рассказали, что решились на советы из-за своей статистики, которая «не врёт»: большинство квартирных краж совершаются людьми, которых хозяева сами пустили в дом или даже пригласили в гости.

В связи с этим сотрудники милиции составили 5 правил, среди которых ключевые — не показывать, прятать, следить:

Если приглашаете в дом малознакомых или незнакомых людей — старайтесь не выпускать их из виду; Не рассказывайте никому, где храните ценности или денежные сбережения; Не оставляйте связку ключей в прихожей на виду; В праздничной атмосфере легко потерять бдительность. Если вы с гостями употребляете алкоголь, то следите, чтобы никто не воспользовался моментом; Если у вас есть дети, объясните им заранее, что нельзя показывать гостям «тайные места» или рассказывать, где лежат деньги.

Кстати, в январе 2026 года будет всего 19 рабочих дней и 12 нерабочих дней, включая 9 стандартных выходных и 3 праздничных. Но все праздничные дни уже позади, а значит, поводов приглашать гостей стало меньше. Наверное…