Мэр пообещал, что «умный город» в Минске начнется с видеонаблюдения
Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев 28 февраля рассказал, какие разработки Белорусской государственной академии связи планирует внедрить для развития в столице «умного города».
По его словам, технологии «умного города» понадобятся в:
- строительстве жилья;
- капитальном ремонте жилфонда;
- организации дорожного движения.
«Мы готовы к внедрению платформ регулирования дорожного движения», — заявил мэр, пообещав обсудить сотрудничество с академией «в ближайшее время».
Сейчас же, по словам Кухарева, власти Минска «занимаются системой видеонаблюдения в городе», а также организацией общественной безопасности.