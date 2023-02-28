Мэр пообещал, что «умный город» в Минске начнется с видеонаблюдения

Опубликовано: 28.02.2023 13:20 , Обновлено: 28.02.2023

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев 28 февраля рассказал, какие разработки Белорусской государственной академии связи планирует внедрить для развития в столице «умного города».

По его словам, технологии «умного города» понадобятся в:

строительстве жилья;

капитальном ремонте жилфонда;

организации дорожного движения.

«Мы готовы к внедрению платформ регулирования дорожного движения», — заявил мэр, пообещав обсудить сотрудничество с академией «в ближайшее время».

Сейчас же, по словам Кухарева, власти Минска «занимаются системой видеонаблюдения в городе», а также организацией общественной безопасности.