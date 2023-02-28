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Мэр пообещал, что «умный город» в Минске начнется с видеонаблюдения

Мэр пообещал, что «умный город» в Минске начнется с видеонаблюдения
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Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев 28 февраля рассказал, какие разработки Белорусской государственной академии связи планирует внедрить для развития в столице «умного города».

По его словам, технологии «умного города» понадобятся в:

  •  строительстве жилья;
  • капитальном ремонте жилфонда;
  • организации дорожного движения.

«Мы готовы к внедрению платформ регулирования дорожного движения», — заявил мэр, пообещав обсудить сотрудничество с академией «в ближайшее время».

Сейчас же, по словам Кухарева, власти Минска «занимаются системой видеонаблюдения в городе», а также организацией общественной безопасности.

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