МЧС предупредило о скорых визитах домой к белорусам. Есть список городов и районов

Опубликовано: 15.01.2026 17:01 , Обновлено: 15.01.2026

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) сообщило, что в планах — профилактические визиты в дома и квартиры жителей некоторых городов страны. Акция продлится с 21 по 26 января.

Название для мероприятия дали всё объясняющее: «Дом без пожара». В его ходе специалисты МЧС будут ходить по домам и квартирам белорусов, чтобы провести оценку противопожарного состояния жилья и рассказать о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности.

В каких городах и районах ждать гостей из МЧС:

Барановичи, Барановичский, Березовский, Кобринский, Каменецкий районы Брестской области;

Витебск, Витебский и Городокский районы Витебской области;

Калинковичский, Рогачёвский и Светлогорский районы Гомельской области;

Ивьевский район Гродненской области;

Минский и Смолевичский районы Минской области;

Могилёв и Бобруйский район Могилёвской области;

Партизанский и Центральный районы Минска.

В МЧС предупредили, что сделают акцент на посещении домовладений и квартир граждан, «наиболее подверженных риску возникновения пожаров».