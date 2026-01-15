МЧС предупредило о скорых визитах домой к белорусам. Есть список городов и районов
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) сообщило, что в планах — профилактические визиты в дома и квартиры жителей некоторых городов страны. Акция продлится с 21 по 26 января.
Название для мероприятия дали всё объясняющее: «Дом без пожара». В его ходе специалисты МЧС будут ходить по домам и квартирам белорусов, чтобы провести оценку противопожарного состояния жилья и рассказать о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности.
В каких городах и районах ждать гостей из МЧС:
- Барановичи, Барановичский, Березовский, Кобринский, Каменецкий районы Брестской области;
- Витебск, Витебский и Городокский районы Витебской области;
- Калинковичский, Рогачёвский и Светлогорский районы Гомельской области;
- Ивьевский район Гродненской области;
- Минский и Смолевичский районы Минской области;
- Могилёв и Бобруйский район Могилёвской области;
- Партизанский и Центральный районы Минска.
В МЧС предупредили, что сделают акцент на посещении домовладений и квартир граждан, «наиболее подверженных риску возникновения пожаров».
Темы: #Общество #Беларусь #МЧС Беларуси