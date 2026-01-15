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МЧС предупредило о скорых визитах домой к белорусам. Есть список городов и районов

МЧС предупредило о скорых визитах домой к белорусам. Есть список городов и районов
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) сообщило, что в планах — профилактические визиты в дома и квартиры жителей некоторых городов страны. Акция продлится с 21 по 26 января.

Название для мероприятия дали всё объясняющее: «Дом без пожара». В его ходе специалисты МЧС будут ходить по домам и квартирам белорусов, чтобы провести оценку противопожарного состояния жилья и рассказать о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности.

В каких городах и районах ждать гостей из МЧС:

  • Барановичи, Барановичский, Березовский, Кобринский, Каменецкий районы Брестской области;
  • Витебск, Витебский и Городокский районы Витебской области;
  • Калинковичский, Рогачёвский и Светлогорский районы Гомельской области;
  • Ивьевский район Гродненской области;
  • Минский и Смолевичский районы Минской области;
  • Могилёв и Бобруйский район Могилёвской области;
  • Партизанский и Центральный районы Минска.

В МЧС предупредили, что сделают акцент на посещении домовладений и квартир граждан, «наиболее подверженных риску возникновения пожаров».

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