МЧС показало масштабы затопления в Минске и как спасатели помогают жителям

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Опубликовано: 09.12.2025 18:22 , Обновлено: 09.12.2025

Авария на магистральном водопроводе в Минске привела к подтоплению улиц, частных домов и приусадебных участков, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси.

Инцидент произошел в Центральном районе города на Долгиновском тракте. Ведомство распространило видео, на котором виден поток воды, хлынувший по переулку.

Спасатели были направлены на место для ликвидации последствий и откачки воды. В МЧС заявили, что для помощи жителям переулка Червякова, которые массово звонили на экстренный номер 112, была задействована специальная техника.

Администрация района создаст комиссию по расследованию причин и ущерба от чрезвычайной ситуации, добавили в министерстве.