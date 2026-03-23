МАРТ предупредил сотового оператора А1

Опубликовано: 23.03.2026 18:18 , Обновлено: 23.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предупредило мобильного оператора А1 о нарушении в работе с клиентами и предписало исправить нарушение.

В ведомстве сообщили, что к ним обратился один из клиентов компании с жалобой на то, что акт передачи товара при сдаче товара для проверки или ремонта не соответствовал форме, утвержденной постановлением МАРТ.

Так, в документе А1 было указано, что потребитель согласен на проведение проверки без его присутствия и все неисправности возникли до передачи товара. А ещё, что срок ремонта может быть до 30 дней.

Тем не менее, согласно законодательству Беларуси, компания обязана не только принять товар ненадлежащего качества, но и предоставить клиенту право участвовать в проверке.

Ремонт же по умолчанию должен длиться не более 14 дней, и только при согласии — до 30 дней.

В компании пока не комментировали предписание МАРТ.