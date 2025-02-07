Mark Formelle предупредил белорусов, что будет значить покупка свитшота в его магазинах 14 февраля. А кому не удивляться попыткам флирта?
Белорусская компания Mark Formelle анонсировала офлайн-ивент, приуроченный к Дню всех влюблённых, который отмечают во многих странах мира 14 февраля. Компания назначила свидание в одном из своих фирменных магазинов в Минске одиноким белорусам и пообещала помочь найти им пару. Журналисты Telegraf.news узнали подробности акции.
Тем, “кто устал от онлайн-знакомств”, компания предложила прийти 14 февраля с 16:00 до 19:00 в фирменный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk на проспекте Победителей 9. На входе каждому желающему поучаствовать в акции выдадут специальный стикер, а дальше - дело за малым.
Участникам предложили выбрать одежду, которая “расскажет об их намерениях” без лишних слов:
- нижнее белье - тем, кто настроен на флирт,
- футболка – тем, кто открыт для дружеской беседы,
- свитшот – тем, кто ищет серьезные отношения.
“Если ваши цели совпали с кем-то еще, это отличный повод начать общение, а пары, сложившиеся во время мероприятия, получат приятные сюрпризы”, – пообещали в Mark Formelle и предложили дополнительный подарок также тем покупателям, чей чек перевалит за 70 рублей .
Кстати, к празднику бренд также подготовил новую тематическую капсульную коллекцию «Цалаванка» с футболками и лонгсливами “в самых романтичных оттенках” февраля – белом, розовом, красном. Особенностью коллекции стали романтичные надписи о любви и принты с сердечками.