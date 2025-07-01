Макрон и Путин созвонились впервые за три года. О чем говорили два часа?

Опубликовано: 01.07.2025 20:01 , Обновлено: 02.07.2025

Французский президент Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин впервые за три года созвонились 1 июля, утверждают в Кремле. В Париже в Елисейском дворце факт беседы подтвердили.

“Владимир Путин провел телефонный разговор c президентом Франции Эммануэлем Макроном”, - говорится в заявлении Кремля. В свою очередь, газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон призвал Путина к прекращению огня «в максимально сжатые сроки».

В ответ Путин в очередной раз обвинил Запад в том, что тот много лет создавал в Украине “антироссийский плацдарм”, а теперь затягивает боевые действия, заявили в Кремле.

По данным Le Monde, телефонный разговор длился более двух часов. В пресс-службе Макрона заверили, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Украине и ядерную программу Ирана.

“Президенты высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами”, — говорится в сообщении Кремля.

“Эммануэль Макрон вновь подтвердил твёрдую приверженность Франции суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвал к немедленному прекращению огня”, - говорится в заявлении Елисейского дворца.

При этом Макрон рассчитывает продолжать контакты с Путиным, сообщило агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец.