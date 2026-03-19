Лукашенко уволил арестованного главу Минприроды

Опубликовано: 19.03.2026 19:32 , Обновлено: 19.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым Сергей Масляк уволен с должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Формулировка для увольнения была такой: “В связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе”.

Напомним, что в четверг, 12 марта, стало известно об аресте министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергея Масляка. Его отправили в следственный изолятор (СИЗО), обвинив в получении взятки.

Эту информацию озвучил сегодня лично Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания, посвящённого мерам по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.