Лукашенко уволил арестованного главу Минприроды
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым Сергей Масляк уволен с должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Формулировка для увольнения была такой: “В связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе”.
Напомним, что в четверг, 12 марта, стало известно об аресте министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергея Масляка. Его отправили в следственный изолятор (СИЗО), обвинив в получении взятки.
Эту информацию озвучил сегодня лично Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания, посвящённого мерам по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.