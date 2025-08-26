Лукашенко учредил колледж МВД под Минском

💼 Официально

Опубликовано: 26.08.2025 07:27 , Обновлено: 26.08.2025

В Беларуси появится Колледж Министерства внутренних дел. Соответствующий указ за номером 317 25 августа подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, о чём проинформировала его Администрация (АП).

Новое учреждение среднего специального образования (ссуз) откроет свои двери в деревне Горани Минского района. Сейчас там находится Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Именно его решили реорганизовать и трансформировать в колледж.

Как пояснили в АП, образовательный процесс в колледже организуют на уже имеющейся материально-технической базе, поэтому, по мнению президентской Администрации, “не потребует значительных финансовых расходов” на создание и функционирование нового ссуза.

По планам властей, новый колледж должен будет ежегодно выпускать порядка 100 офицеров по специальностям, наиболее востребованным в органах внутренних дел.

[inf]На данный момент у белорусского МВД есть три учреждения образования: Академия МВД и Специализированный лицей МВД в Минске, а также Могилевский институт МВД. [/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что создание первого милицейского колледжа в Беларуси ещё в мае анонсировал министр внутренних дел Иван Кубраков. Тогда он сообщал, что на тот момент на базе будущего колледжа ведётся строительство спортивного городка.

Новость Телеграф