Лукашенко разрешил передавать армии лизинговые авто белорусов в военное время

💼 Официально

Опубликовано: 19.07.2025 09:33 , Обновлено: 19.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ № 282, который внёс изменения в положение о военно-транспортной обязанности. Документ расширил перечень транспортных средств, которые могут быть предоставлены армии в период мобилизации и в военное время, а также уточнил круг ответственных лиц.

Согласно обновлённому положению, опубликованному пресс-службой Президента, военно-транспортная обязанность теперь распространяется и на тех, кто владеет транспортом по договору финансовой аренды (лизинга).

Согласно документу, под «транспортными средствами» понимаются не только автомобили, железнодорожные составы и суда, но и:

маломерные суда ;

; беспилотные транспортные средства (включая беспилотные авиационные комплексы);

(включая беспилотные авиационные комплексы); мотоциклы , квадроциклы и квадрициклы ;

, и ; колёсные тракторы , самоходные дорожно-строительные и подъёмно-транспортные машины .

Предоставление транспорта государственными органами и госорганизациями в военное время, по положению, осуществляется безвозмездно, а частными организациями и гражданами — с выплатой их стоимости в порядке, определяемом Советом Министров.

Кроме того, Министерство обороны теперь наделено полномочиями по определению перечней необходимых запасных частей, инструмента и инвентаря для обеспечения работы этого транспорта, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Военно-транспортная обязанность не распространяется на дипломатические представительства, международные организации, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.