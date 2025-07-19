Лукашенко разрешил передавать армии лизинговые авто белорусов в военное время
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ № 282, который внёс изменения в положение о военно-транспортной обязанности. Документ расширил перечень транспортных средств, которые могут быть предоставлены армии в период мобилизации и в военное время, а также уточнил круг ответственных лиц.
Согласно обновлённому положению, опубликованному пресс-службой Президента, военно-транспортная обязанность теперь распространяется и на тех, кто владеет транспортом по договору финансовой аренды (лизинга).
Согласно документу, под «транспортными средствами» понимаются не только автомобили, железнодорожные составы и суда, но и:
- маломерные суда ;
- беспилотные транспортные средства (включая беспилотные авиационные комплексы);
- мотоциклы , квадроциклы и квадрициклы ;
- колёсные тракторы , самоходные дорожно-строительные и подъёмно-транспортные машины .
Предоставление транспорта государственными органами и госорганизациями в военное время, по положению, осуществляется безвозмездно, а частными организациями и гражданами — с выплатой их стоимости в порядке, определяемом Советом Министров.
Кроме того, Министерство обороны теперь наделено полномочиями по определению перечней необходимых запасных частей, инструмента и инвентаря для обеспечения работы этого транспорта, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Военно-транспортная обязанность не распространяется на дипломатические представительства, международные организации, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.