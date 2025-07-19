Telegraf.news
ru

Лукашенко разрешил передавать армии лизинговые авто белорусов в военное время

Лукашенко разрешил передавать армии лизинговые авто белорусов в военное время
Подпишитесь на Телеграф:
💼 Официально

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ № 282, который внёс изменения в положение о военно-транспортной обязанности. Документ расширил перечень транспортных средств, которые могут быть предоставлены армии в период мобилизации и в военное время, а также уточнил круг ответственных лиц.

Согласно обновлённому положению, опубликованному пресс-службой Президента, военно-транспортная обязанность теперь распространяется и на тех, кто владеет транспортом по договору финансовой аренды (лизинга).

Согласно документу, под «транспортными средствами» понимаются не только автомобили, железнодорожные составы и суда, но и:

  • маломерные суда ;
  • беспилотные транспортные средства (включая беспилотные авиационные комплексы);
  • мотоциклы , квадроциклы и  квадрициклы ;
  • колёсные тракторы , самоходные дорожно-строительные и подъёмно-транспортные машины .

Предоставление транспорта государственными органами и госорганизациями в военное время, по положению, осуществляется безвозмездно, а частными организациями и гражданами — с выплатой их стоимости в порядке, определяемом Советом Министров.

Кроме того, Министерство обороны теперь наделено полномочиями по определению перечней необходимых запасных частей, инструмента и инвентаря для обеспечения работы этого транспорта, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Военно-транспортная обязанность не распространяется на дипломатические представительства, международные организации, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Темы: