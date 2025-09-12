Лукашенко приехал на свадьбу работников Смолевичского водоканала и вручил ключи от квартиры

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Опубликовано: 12.09.2025 11:19 , Обновлено: 12.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября принял участие в церемонии открытия историко-культурного комплекса "Лошицкий", реконструкцию которого вели последние два года. В рамках торжественных мероприятий глава государства оказался причастен к персональному празднику отдельно взятой семьи - пара молодых людей, работников Смолевичского водоканала, в этот день сочеталась браком в зале торжественных церемоний нового комплекса.

В Дворец бракосочетаний в ходе очередной очереди реконструкции в столичном Лошицком парке превратили бывшую винокурню по проезду Чижевских, 5. По информации портала sb.by, 12 сентября в то время, когда на торжественную церемонию открытия комплекса прибыл глава государства, в обновлённом зале торжественных церемоний проходила регистрация брака двух работников Смолевичского водоканала - Дмитрия Козлова и Полины Буневич.

Лукашенко поздравил молодожёнов с бракосочетанием и вручил им в подарок ключи от арендной квартиры.

“Нам надо, чтобы в семье было трое деток”, - процитировал президентское напутствие молодожёнам Telegran-канал “Пул Первого”, близкий к пресс-службе Лукашенко.

Финансирование реконструкции историко-культурного комплекса “Лошицкий” велось в рамках программы “Культура Беларуси” на 2021—2025 годы. На восстановительные работы по трём историческим зданиям планировалось выделить из бюджета Минска порядка 19,65 млн рублей.