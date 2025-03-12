Лукашенко подписал указ, позволяющий обмениваться с Россией данными об иностранцах

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Опубликовано: 12.03.2025 20:17 , Обновлено: 12.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 марта подписал указ №107 "Об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства". Журналист Telegraf.news посмотрел, о каких данных речь.

Согласно тексту указа, эту информационную систему обмена должны создать до 1 апреля 2025-го. Она будет включать:

данные о пересечении границы в пунктах пропуска Беларуси и РФ иностранцами и людьми без гражданства,

сведения об их разрешениях на въезд, выезд, пребывание либо транзит через РБ и Россию,

информацию о документах, удостоверяющих личность этих людей,

данные об их документах для посещения международных культурных и (или) спортивных мероприятий.

Пользоваться этой системой смогут МВД, МИД, Госпогранкомитет (ГПК), Комитет госбезопасности (КГБ), Комитет госконтроля (КГК), Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте Беларуси, билетный оператор, который продает билеты на спортивные и культурные мероприятия в Беларуси.

По документу, работа системы обмена направлена на “обеспечение эффективности реализации госполитики” в сфере миграции и контроля временного пребывания или проживания иностранцев и людей без гражданства в Беларуси и РФ. Данные должны собирать и хранить в электронном виде.

В пресс-службе Лукашенко [link href=“https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-107-ot-12-marta-2025-g” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что система позволит обмениваться данными об иностранцах в электронном виде в режиме реального времени. И это, как считают в Администрации президента, “повысит оперативность и упростит процедуры взаимодействия госорганов и организаций в ходе обеспечения национальной и общественной безопасности”.

[info_b]Полностью с текстом указа можно ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/939/document-thumb__63939__original/63939.1741795098.14e93c8e6a.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]