Лукашенко подписал указ о весеннем призыве в армию и увольнении из нее

Опубликовано: 23.02.2026 18:56 , Обновлено: 23.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о начале очередной кампании по призыву в армию. Она предусматривает призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве в марте-мае 2026 года.

Согласно документу, призыву подлежат мужчины, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку. Призывники, имеющие законные основания для отсрочки, под действие указа не попадают.

Одновременно документ предписывает увольнение в запас военнослужащих, прошедших срочную службу и выслуживших установленные сроки.