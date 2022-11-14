Лукашенко передал "Беллегпрому" часть функций Департамента ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Опубликовано: 14.11.2022 19:05 , Обновлено: 14.11.2022

Александр Лукашенко подписал 14 ноября указ, которым ликвидировал Департамент, занимавшийся ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Его функции передали сразу нескольким ведомствам и концерну "Беллегпром".

Согласно указу, задачи и функции Департамента распределят между собой Госатомнадзор МЧС, Минприроды, почему-то концерн «Беллегпром», а также Гомельскому и Могилевскому областным исполкомам, [link href=“https://t.me/pul_1/7405” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link] его пресс-служба.

Указ №405 “О Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь” был подписан 14 ноября.

Ранее Телеграф сообщил, что директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик похвалился, что белорусские ученые умеют теперь снижать воздействие радиации на людей.

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