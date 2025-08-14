Лукашенко обязал своих помощников проверять меры чиновников на жалобы белорусов
Президент Александр Лукашенко подписал указ № 303 "«Об Администрации Президента Республики Беларусь», который расширяет обязанности его помощников — инспекторов по областям и Минску. Об этом сообщила его пресс-служба.
Теперь, согласно документу, в их обязанности теперь входит:
- проводить личный приём граждан не реже одного раза в месяц;
- с выездом на место проверять , как местные власти отреагировали на жалобы людей или на критику в СМИ;
- осуществлять « упреждающий контроль » за выполнением поручений Президента.
Как говорится в сообщении пресс-службы, эти изменения направлены на «совершенствование» работы и Администрации Президента, и её представителей в регионах.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Лукашенко потребовал изучать «компетентность» чиновников после обращений белорусов в Администрацию Президента. В каком случае?
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