Лукашенко назвал вуз, который должен быть лучшим в Беларуси - "Страшный косяк Администрации президента"

Опубликовано: 13.10.2025 15:43 , Обновлено: 13.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании у себя во Дворце Независимости, что недоволен "свистопляской с кадрами" в Академии управления при Президенте.

“Свистопляска с кадрами в Академии Управления недопустима. Это страшный косяк Администрации президента, хоть ты тогда там и не работал”, - заявил он чиновникам.

“Недавно направили туда человека. Я вас предупреждал: не направляйте, сожгёте его. Это непростое учреждение”, - заявил Александр Лукашенко и потребовал также следить за педуниверситетом имени Кулешова.