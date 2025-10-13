Лукашенко назвал вуз, который должен быть лучшим в Беларуси - "Страшный косяк Администрации президента"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании у себя во Дворце Независимости, что недоволен "свистопляской с кадрами" в Академии управления при Президенте.
“Свистопляска с кадрами в Академии Управления недопустима. Это страшный косяк Администрации президента, хоть ты тогда там и не работал”, - заявил он чиновникам.
“Недавно направили туда человека. Я вас предупреждал: не направляйте, сожгёте его. Это непростое учреждение”, - заявил Александр Лукашенко и потребовал также следить за педуниверситетом имени Кулешова.
“Поэтому подбирайте нового ректора. Он должен уже быть подобран, я тебя тоже предупреждал, когда согласовал. Должны быть сильные кандидатуры. Университет небольшой, но непростой. И умирай, но Академия Управления должна быть лучшей в стране”, - приказал Президент.