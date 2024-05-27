"Луч" выпустил лимитированную серию часов с картинами Климта. Сколько стоят?

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Опубликовано: 27.05.2024 16:36 , Обновлено: 27.05.2024

Минский часовой завод ("Луч") подготовил лимитированную серию женских часов, посвященную творчеству австрийского художника Густава Климта. Всего разработали четыре модели, "вдохновленные самыми известными картинами мастера": "Поцелуй", "Юдифь и Олоферн", "Дама с веером" и "Девы".

Так, эти репродукции стали основой для дизайна циферблатов. Ремешки часов, судя по информации на сайте предприятия, сделали из натуральной кожи, а корпус - из нержавеющей стали. Его покрыли декоративным “розовым золотом”, гарантия на часы - 12 месяцев.

Фото: luch.by

Предзаказ уже открыт, его можно оформить на сайте завода. Стоимость каждой модели часов этой серии - 399 рублей. “Количество товара ограничено”, - предупредил производитель.

Также можно приобрести сертификат на часы в сети фирменных магазинов “Луч”.

Фото: luch.by

Старт продаж запланировали на 6 июня. Кстати, на заднюю крышку корпуса нанесли гравировку с подписью Климта.