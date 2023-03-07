Литва обвинила белорусских таможенников в очередях на границе

Опубликовано: 07.03.2023 10:05 , Обновлено: 07.03.2023

Литовские таможенники заявили, что пробки из грузовиков на границе скапливаются "из-за медленной работы белорусской стороны". А что говорят в Госпогранкомитете Беларуси?

Как отметили в Таможенном департаменте Литвы, очереди большегрузов на литовской стороне на сегодня «стабилизировались», в том числе и благодаря тому, что на таможенные посты были переброшены дополнительные сотрудники для оформления грузовиков.

При этом литовские таможенники, по словам пресс-секретаря ведомства Лины Лауринайтете-Григене, продолжают работать с “превышением своих относительных возможностей”, передает Diena.

“Мы наблюдаем ситуацию, когда пропускная способность затруднена из-за более медленной работы белорусских чиновников”, — заявила она.

Представитель литовской таможенной службы подчеркнула, что очереди на литовской стороне границы выстраиваются, потому что местная таможня “пропускает больше грузовых автомобилей, чем может принять Беларусь”.

Как утверждают в дирекции пограничных постов Литвы, 6 марта в очереди на досмотр на границе с Беларусью стояло более 1100 грузовиков, тогда как на белорусской стороне — 150.

В связи с тем, что на станциях Мядининкай и Шальчининкай, где ведется реконструкция, сохраняются большие очереди (до 40 часов), водителям большегрузов, направляющимся в Беларусь, Лина Лауринайтете-Григене рекомендовалапосоветовала выбирать альтернативные маршруты, например, через Латвию.

Что говорят в ГПК?

В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси в очередях на границе обвинили Литву.

Там заявили, что в минувшие выходные литовские таможенники пропустили на свою территорию чуть более половины грузовиков — 51% от нормального количества.

По данным ГПК, задержки в оформлении большегрузов в минувшие выходные зафиксированы на литовских пунктах пропуска Лаваришкес (Катловка), Медининка (Каменный Лог), Шальчининка (Бенякони).