Ледяная «глазурь» захватила Минск

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Опубликовано: 09.01.2023 15:25 , Обновлено: 09.01.2023

На Минск 9 января обрушился ледяной дождь, из-за чего на дорогах и тротуарах быстро образовалась «глазурь» (корка льда). В таких условиях нелегко как водителям, так и пешеходам.

В ГАИ предупредили белорусов об опасности. Ведь в таких условиях сцепление колес в разы уменьшается, автомобиль теряет управляемость. Поэтому призвал быть аккуратными. А пешеходов попросили переходить улицу только в установленных для этого местах.

А «Минсктранс» сообщил, что из-за погодных условий общественный транспорт может опаздывать.

Тем временем сотрудники столичного ЖКХ начали борьбу с ледяной «глазурью». Там отчитались, что в усиленном режиме обрабатывают дороги в жилых зонах противогололедными средствами.

К слову, ледяной дождь пошел и по Минской области. Например, в Столбцах:

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Кроме того, на момент написания новости дожди подходят и к Бресту, заметил телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie.