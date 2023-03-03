Кубраков рассказал, почему за смертную казнь белорусских чиновников — «По-другому нельзя»

Опубликовано: 03.03.2023 11:49 , Обновлено: 03.03.2023

Глава белорусского силового ведомства Иван Кубраков рассказал, почему он и "все Министерство внутренних дел" поддерживают новый закон о введении смертной казни для белорусских чиновников.

“Нельзя быть госслужащим, работать в силовой структуре и предать Родину. Конечно, такие люди заслуживают самого жесткого наказания”, – заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков в интервью Sputnik.

При этом он подчеркнул, что в данном случае он говорит “за все Министерство внутренних дел”.

“Если они предали, то это предатели, и с предателями просто по-другому нельзя. Мы знаем, как в годы Великой Отечественной войны поступали с предателями”, – заявил министр.

По мнению главы МВД, для любого человека “самое страшное – это предательство”.

“Предателей не терпели никогда. 2020 год показал, кто есть кто. К сожалению, нашлись и в органах внутренних дел люди, которые не выдержали этой нагрузки, угроз и действительно предали интересы службы”, — сказал Кубраков, подчеркнув, что “таких единицы”.

“К ним сразу же были приняты меры, и мы обращались к главе государства, чтобы лишить этих людей звания. Естественно, в коллективах их отвергли, их не приняло общество и большинство из них просто трусливо сбежали – уехали из страны”, – рассказал Кубраков.

«Подлости по отношению к коллегам в МВД не прощают»

Министр также отметил, что как начальник он может “простить много” своему сотруднику.

“Разные есть ситуации в жизни, особенно при выполнении служебных обязанностей. Очень много тонких моментов, которых не видят простые граждане. Если я вижу, что сотрудник где-то даже немножко оступился, ошибся, я всегда пойду навстречу и всегда его поддержу”, - заявил Кубраков, подчеркнув, что сотруднику МВД не прощают только “подлости по отношению к своим коллегам”. В этом случае, по словам министра, провинившийся “не просто будет уволен из органов внутренних дел, но будет дана правовая оценка в полном объеме”.

Народное ополчение

Иван Кубраков также рассказал подробнее о народном ополчении, которое в ближайшее время обещают создать в Беларуси при местных органах власти. По словам главы силового ведомства, непосредственно руководить народным ополчением будут сотрудники органов внутренних дел. Они же буду обучать народных ополченцев.

“Уровень может быть очень и очень разный: от начальника РОВД до участкового инспектора милиции”, – пояснил Кубраков.

По его словам, народное ополчение будет формироваться по принципам, оговоренным в действующем законе об участии граждан в охране общественного порядка. У добровольных дружинников, по словам Кубракова, есть специальные удостоверения, определенные права и страховка.

Он также рассказал, кого будут призывать в народное ополчение.

“Это будут те люди, которые по определенным причинам не могут быть мобилизованы. Это те, кто достиг пенсионного возраста, но они готовы защищать свою родину, готовы защищать свой дом, свои семьи”, – заявил Кубраков, подчеркнув, что это будет распространяться как на мужчин, так и на женщин.

“Женщины, кстати, более боевые иногда бывают, чем мужчины”, – отметил министр.

Кубраков отказался комментировать деятельность ЧВК “Вагнер”

Комментировать деятельность российской ЧВК “Вагнер” Кубраков отказался, однако высказал свое отношение к тем людям, которые добровольно готовы стать на защиту своей родины.

“Очень уважаю этих людей”, - подчеркнул глава силового ведомства.