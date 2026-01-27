Кубраков приказал усилить контроль за некоторыми белорусами — «Должны доходить до каждой семьи»

Опубликовано: 27.01.2026 18:13 , Обновлено: 27.01.2026

Министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в коллегии УВД (Управления внутренних дел) Витебского облисполкома, где дал несколько поручений касательно некоторых категорий белорусов, дорог, а также животных.

По словам Ивана Кубракова, органы милиции должны усилить контроль за теми жителями страны, кто злоупотребляет спиртными напитками. Также он приказал уделить пристальное внимание «другим категориям граждан, чей образ жизни предрасполагает к совершению правонарушений».

«Важно обеспечить вовлечение в трудовую деятельность всех подучетных. Их потенциал может быть использован, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)», — заявил глава МВД (Министерства внутренних дел) на коллегии.

«Сотрудники должны доходить до каждой семьи, до каждого предприятия, видеть болевые точки на местах и реагировать. Тогда будет результат», — призвал он.

Иван Кубраков отдельно обратил внимание на работу по устранению причин, которые приводят к ДТП (дорожно-транспортным происшествиям).

«Координация работы по устранению причин, способствующих ДТП, лежит на УВД. И организация расчистки дорог при сложных погодных условиях — в том числе. Наступательность в профилактике нужно наращивать», — призвал он.

Не обошёл стороной Иван Кубраков и проблемы сельского хозяйства, заявив, что милиционеры должны следить за условиями содержания и лечения животных на фермах: «Держите руку на пульсе!»

Что касается кадров, то глава МВД приказал витебским руководителям милиции усилить работу с воспитанниками военно-патриотических клубов.