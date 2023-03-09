Кто из белорусов может стать инспектором ГАИ? Вот сколько платят и что проверяют

Опубликовано: 09.03.2023 16:51 , Обновлено: 09.03.2023

Стало известно, какие требования предъявляют белорусам при приеме на работу в ГАИ на должность инспектора. А сколько платят?

Так, сейчас инспектора ГАИ ищет ОВД Браславского райисполкома. Одно из условий — чтобы кандидат был «способен по своим морально-деловым качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел».

Среди прочих требований:

возраст до 35 лет;

любое высшее образование или среднее специальное юридическое (а иногда и специальное образование другой отрасли, например, механизация сельского хозяйства);

наличие водительского удостоверения категории “В”.

А вот служба в армии — необязательный пункт. Потому что «оформление на службу в органы внутренних дел освобождает от прохождения срочной службы», сообщили в РОВД порталу Браслав online.

При этом, на службу в ГАИ не возьмут тех:

у кого есть судимость;

не раз привлекались к административной ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство или управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Платить молодым ГАИшникам пообещали от 1300 рублей.

«В среднем зарплата участкового инспектора милиции составляет 1 500 рублей без учета различного вида премирования», — пишет портал.

К слову, когда инспектору исполняется 48 лет, он может пойти на пенсию по выслуге лет, а также по достижении 20 лет выслуги.