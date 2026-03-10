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Коротьки, Шени и не только. Турчин назвал самые благоустроенные деревни и города в Беларуси

Коротьки, Шени и не только. Турчин назвал самые благоустроенные деревни и города в Беларуси
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Премьер-министр Совета министров Беларуси Александр Турчин подписал постановление, в котором чиновники определили лучшие, по их мнению, областной центр, города и деревни в стране.

Такой рейтинг в Совмине (Совете Министров) приурочили к итогам Года благоустройства. Так какие области, города и поселки стали лучшими, по мнению чиновников?

  • Гомельская область

  • Также 7 районов (по одному в каждой области и один в Минске):

    в Брестской области — Березовский район,

  • в Витебской — Чашникский,

  • в Гомельской — Калинковичский,

  • в Гродненской — Лидский,

  • в Минской — Молодечненский,

  • в Могилевской — Шкловский,

  • в столице — Первомайский район

Также среди лучших оказались 15 населенных пунктов в 5 категориях:

  • Гродно в номинации среди областных центров и Минска;

  • Лид (Лида) и Новополоцк среди городов с населением более 50 тыс. жителей;

  • Островец, Заславль и Пружаны в категории городов и городских поселков с населением от 10 до 50 тыс. жителей;

  • Чашники, Чериков, Белыничи и Октябрьский среди городов и городских поселков с населением до 10 тыс. жителей;

  • Домжерицы, Октябрьская, Коротьки, Шени и Лясковичи в категории лучшие сельские населенные пункты.

В сообщении правительства не говорится, чем конкретно эти населенные пункты в 2025 году выделились среди других и в чем обошли конкурентов.

Тем не менее в Совмине напомнили, что подведение итогов по благоустройству в населенных пунктах проводится с 1999 года. А победители традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями (за счет средств республиканского бюджета).

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