Коротьки, Шени и не только. Турчин назвал самые благоустроенные деревни и города в Беларуси
Премьер-министр Совета министров Беларуси Александр Турчин подписал постановление, в котором чиновники определили лучшие, по их мнению, областной центр, города и деревни в стране.
Такой рейтинг в Совмине (Совете Министров) приурочили к итогам Года благоустройства. Так какие области, города и поселки стали лучшими, по мнению чиновников?
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Гомельская область
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Также 7 районов (по одному в каждой области и один в Минске):
в Брестской области — Березовский район,
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в Витебской — Чашникский,
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в Гомельской — Калинковичский,
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в Гродненской — Лидский,
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в Минской — Молодечненский,
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в Могилевской — Шкловский,
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в столице — Первомайский район
Также среди лучших оказались 15 населенных пунктов в 5 категориях:
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Гродно в номинации среди областных центров и Минска;
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Лид (Лида) и Новополоцк среди городов с населением более 50 тыс. жителей;
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Островец, Заславль и Пружаны в категории городов и городских поселков с населением от 10 до 50 тыс. жителей;
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Чашники, Чериков, Белыничи и Октябрьский среди городов и городских поселков с населением до 10 тыс. жителей;
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Домжерицы, Октябрьская, Коротьки, Шени и Лясковичи в категории лучшие сельские населенные пункты.
В сообщении правительства не говорится, чем конкретно эти населенные пункты в 2025 году выделились среди других и в чем обошли конкурентов.
Тем не менее в Совмине напомнили, что подведение итогов по благоустройству в населенных пунктах проводится с 1999 года. А победители традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями (за счет средств республиканского бюджета).