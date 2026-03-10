Коротьки, Шени и не только. Турчин назвал самые благоустроенные деревни и города в Беларуси

Опубликовано: 10.03.2026 13:43 , Обновлено: 10.03.2026

Премьер-министр Совета министров Беларуси Александр Турчин подписал постановление, в котором чиновники определили лучшие, по их мнению, областной центр, города и деревни в стране.

Такой рейтинг в Совмине (Совете Министров) приурочили к итогам Года благоустройства. Так какие области, города и поселки стали лучшими, по мнению чиновников?

Гомельская область

Также 7 районов (по одному в каждой области и один в Минске): в Брестской области — Березовский район,

в Витебской — Чашникский,

в Гомельской — Калинковичский,

в Гродненской — Лидский,

в Минской — Молодечненский,

в Могилевской — Шкловский,

в столице — Первомайский район

Также среди лучших оказались 15 населенных пунктов в 5 категориях:

Гродно в номинации среди областных центров и Минска;

Лид (Лида) и Новополоцк среди городов с населением более 50 тыс. жителей;

Островец, Заславль и Пружаны в категории городов и городских поселков с населением от 10 до 50 тыс. жителей;

Чашники, Чериков, Белыничи и Октябрьский среди городов и городских поселков с населением до 10 тыс. жителей;

Домжерицы, Октябрьская, Коротьки, Шени и Лясковичи в категории лучшие сельские населенные пункты.

В сообщении правительства не говорится, чем конкретно эти населенные пункты в 2025 году выделились среди других и в чем обошли конкурентов.

Тем не менее в Совмине напомнили, что подведение итогов по благоустройству в населенных пунктах проводится с 1999 года. А победители традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями (за счет средств республиканского бюджета).